Псковскую птицефабрику оштрафовали на 3 млн рублей за сброс отходов

В Псковской области суд оштрафовал на сумму, превышающую 3 млн рублей, птицефабрику «Племрепродуктор Назия». Причиной стало негативное воздействие на систему водоотведения и сброс загрязняющих веществ, превышающий нормы. Об этом говорится на сайте арбитражного суда Псковской области.

Иск к птицефабрике подал псковский «Горводоканал». Он просил взыскать 3 146 696 рублей, в том числе 2 426 968 рублей за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения и 719 728 рублей — за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод. Речь идет о периоде с ноября по декабрь 2023 года, уточняет Псковская лента новостей.

«Горводоканал» предлагал птицефабрике урегулировать спор в досудебном порядке, однако предприятие проигнорировало это предложение. Теперь суд постановил взыскать с птицефабрики всю требуемую сумму.