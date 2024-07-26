Суд отказался освободить журналиста Шаиняна от административной ответственности

Московский городской суд отказался освободить журналиста Карена Шаиняна (признан в РФ иноагентом) от административной ответственности. Соответствующее постановление опубликовано 26 июля на сайте Мосгорсуда.

«Оставить постановление (решение) без изменения, а жалобу/протест без удовлетворения», — говорится в информации по делу.

Уточняется, что журналиста признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ («Непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом отчетов о своей деятельности»). Басманный суд Москвы назначил Шаиняну наказание в виде штрафа в декабре 2023 года.

Ранее, 10 июля, в Зеленоградский районный суд поступили материалы дела главы ФБК (признан НКО-иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России) Марии Певчих (признана в РФ иноагентом), в отношении которой открыто дело по ч. 2 ст. 19.34 КоАП («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.