Три деревянных многоквартирных дома снесут в Мурманске

В Мурманске готовятся к сносу трех двухэтажных деревянных многоквартирных домов. Соответствующее постановление подписано в городской администрации.

ИА «Би-порт» уточняет, что сносу подлежит дом №25 на улице адмирала Генералова. Здание построили в 1931 году, аварийным и подлежащим сносу признали в 2016 году.

Кроме того, снесут дом №27 на улице Калинина. Его построили в 1957 году, а в 2015 году признали аварийным и подлежащим сносу.

В список также попал дом №62 на Зеленой улице. Он был построен в 1936 году, аварийным его признали в 2015 году.

Сносить объекты будет ММКУ «Управление капитального строительства».

Ранее, 23 июля, сообщалось, что на территории Мурманска в 2024 году планируют благоустроить еще девять дворов. Одним из объектов, вошедших в нацпроект «Жилье и городская среда», стал двор на улице Маклакова, 31–37. Рабочие сейчас ремонтируют колодцы и готовят основание для укладки асфальта на проезжей части и тротуарах.