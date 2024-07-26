Метеоролог спрогнозировал сильный дождь во время открытия ОИ в Париже
В Париже во время церемонии открытия летних Олимпийских игр ожидается сильный дождь. Об этом сообщает 26 июля RMC Sport.
«Эти несколько часов будут катастрофой. <…> Но затем после небольшого затишья во второй половине дня, к сожалению, ожидаются дожди», — приводит слова французского метеоролога Патрика Марльера издание.
По его словам, в Париже ожидается до 25–30 мм осадков. Марльер уточнил, что подобное количество осадков способно потушить пожар.
Церемония открытия летних Олимпийских игр состоится 26 июля на реке Сена. Соревнования продлятся до 11 августа.
Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин рассказал, что первый соревновательный день Олимпийских игр – 2024 в Париже 24 июля ознаменовался протестами из-за сборной Израиля и усиленных отрядов полиции. По словам журналиста, в Париже нет никакого олимпийского перемирия: улицы осветились фаерами, а возле стадиона прошли задержания «подозрительных» лиц.