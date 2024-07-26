Польский экс-судья Шмидт рассказал о настроениях в польском обществе

Поляки уже не доверяют украинцам, приехавшим в страну два года назад. Об этом 26 июля рассказал в беседе с «Известиями» польский экс-судья Томаш Шмидт.

Комментируя то, что демонстранты митингуют перед зданием польского парламента за отставку премьер-министр Дональда Туска из-за нарушающего конституцию соглашения о безопасности с Украиной, заключенного без надлежащего одобрения парламента, он отметил, что глава кабмина Польши допустил несколько ошибок.

«Первое, что надо знать, что эти решения, этот договор надо, чтобы принял польский парламент. Этого не было. Это не по закону, что сделал Туск», — сказал он.

Второй ошибкой Шмидт назвал то, что Туск не учел настроение общества при вынесении решений. Поляки понимают, что украинцы не просто беженцы в их стране, но и планируют остаться в ней.

«Вторая ошибка, что он не учел мнение поляков. А просто у них нет доверия уже к украинцам. Уже два года украинцы живут в Польше, которые приехали с начала спецоперации. Люди посмотрели, что они не просто беженцы, они создали бизнес и хотят влиять на польскую политику», — добавил он.

Также экс-судья обратил внимание, что украинцы совершают преступления в Польше, это уже стало большой проблемой для польской полиции.

Кроме того, Шмидт назвал бредом заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о возможности навязать живущим в Евросоюзе украинцам тяжелые условия проживания, чтобы они сами стремились отправиться на Украину для участия в военных действиях.

Ранее в этот день Шмидт рассказал, что уже немного знает русский язык, и отметил, что хочет работать в медиасфере семьи.

Когда Шмидт в начале мая уехал в Белоруссию, генпрокуратура Польши начала в отношении судьи проверку. Затем Дональд Туск заявил, что с судьей много лет взаимодействовали спецслужбы Белоруссии, а он имел доступ к очень ценной информации, касающейся Польши.

Экс-судья позднее рассказал, что в Польше занимался вопросами полиции, армии и разведки, а обвинения в шпионаже опроверг. По словам беженца, в Польше он получал угрозы.

Окружной суд Варшавы 10 июня выдал европейский ордер на арест Шмидта. При этом Интерпол отказался разыскивать его. Пресс-секретарь главной комендатуры полиции Польши Катаржина Новак отметила, что действия поляка расцениваются как шпионаж, который попадает под действие статьи 3 устава международной организации. Вследствие этого обработка данных по каналам Интерпола не может быть разрешена.