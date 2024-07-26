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Экс-судья из Польши Шмидт рассказал об изучении русского языка

Экс-судья из Польши Шмидт рассказал, что уже немного знает русский язык
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Польский экс-судья Томаш Шмидт, в мае приехавший в Белоруссию, рассказал, что уже немного знает русский язык, и отметил, что хочет работать в медиасфере семьи. Об этом он рассказал 26 июля «Известиям».

По словам мужчины, у него много работы, поэтому нет достаточно времени на изучение русского языка, но он уже немного понимает по-русски.

«Мы просто славяне, надо знать алфавит, это потом быстро идет», — сказал Шмидт.

Рассуждая о возможной карьере в Белоруссии или России, он поделился планами работы в медиасфере семьи. Экс-судья хочет показать обществу, что поляки, белорусы и русские — не враги.

«Мы все славяне. Думаю, это непросто, потому что есть большая блокировка, когда люди хотят говорить правду», — добавил он.

Шмидт признался, что в Европу возвращаться не планирует. Он посетил города Белоруссии, Санкт-Петербург и Москву, для него это достаточно. В странах Европы мужчине грозит задержание и арест, находиться там ему небезопасно, резюмировал он.

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Когда Шмидт уехал в Белоруссию, Генпрокуратура Польши начала в отношении судьи проверку. Затем премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что со Шмидтом много лет взаимодействовали спецслужбы Белоруссии, а он имел доступ к очень ценной информации, касающейся Польши.

Экс-судья позднее рассказал, что в Польше занимался вопросами полиции, армии и разведки, а обвинения в шпионаже опроверг. По словам беженца, в Польше он получал угрозы.

Окружной суд Варшавы 10 июня выдал европейский ордер на арест Шмидта. При этом Интерпол отказался разыскивать его. Пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Польши Катажина Новак отметила, что действия поляка расценивается как шпионаж, который попадает под действие статьи 3 устава международной организации. Вследствие этого обработка данных по каналам Интерпола не может быть разрешена.

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