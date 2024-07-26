Марафонец Антон Лосев трижды переплывет Финский залив за 26 часов

Российский марафонец Антон Лосев намерен трижды переплыть Финский залив. В пятницу, 26 июля, он отправился из Санкт-Петербурга в Кронштадт.

Как отмечает телеканал «78», он планирует не только преодолеть рекордную для России дистанцию, но и сделать это по марафонским правилам на открытой воде. Это значит, что Лосев поплывет без гидрокостюма.

Дистанция 75 км на открытой воде станет реваншем спортсмена за прошлую попытку. Он остановился на отметке в 50 км в 2022 году. Если ему удастся двигаться в выбранном темпе, то он сможет «уложиться» в 26 часов.

Ранее сообщалось, что китайский пловец Пань Чжаньлэ побил мировой рекорд в заплыве на 100 м вольным стилем среди мужчин на открытии чемпионата мира по плаванию в Дохе. Плавание Пань с результатом 46,80 секунды побило рекорд румына Давида Поповича, который составлял 46,86 секунды, установленный в августе 2022 года.