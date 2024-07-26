Польский судья Шмидт уличил ЕС в давлении на Венгрию поставками нефти

Евросоюз шантажирует Венгрию поставками нефти через Украину. На это указал в пятницу, 26 июля, польский судья Томаш Шмидт в беседе с «Известиями».

В начале июля Орбан посетил Россию и Украину, а также Китай с целью обсудить способы урегулирования ситуации на Украине. Европейские политики на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС раскритиковали эти поездки.

« <…> надо знать, как работает Евросоюз, власти Евросоюза. Им нужно, чтобы решения шли только из Брюсселя. Как только кто-то не хочет применять эти решения, возникают проблемы», — рассказал Шмидт «Известиям».

По его словам, из-за прекращения Украиной транзитных поставок нефти могут резко вырасти цены на энергоносители. Это приведет к дефициту электроэнергии, в результате чего рейтинг венгерского премьера Виктора Орбана может пошатнуться.

По словам польского судьи, чтобы воздействовать на Венгрию, СМИ могут найти документы, которые навредят Орбану.

23 июля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не одобрит выделение €6,5 млрд из Фонда мира странам Евросоюза на оружие Украине, пока Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти. 22 июля Венгрия и Словакия инициировали запуск консультаций с Еврокомиссией в связи с остановкой транзита нефти из РФ Украиной. Сийярто пояснил, что на выполнение запроса у ЕК есть три дня, после чего его передадут в суд.

19 июля Украина остановила поставки нефти «Лукойла» в Словакию и Венгрию. В Братиславе и Будапеште рассказали, что российская нефть продолжает поступать в оба государства через другие маршруты транзита. Сийярто в тот же день назвал решение Украины непонятным, неприемлемым и недружественным. Он напомнил, что Киев стремится вступить в ЕС, но при этом зачем-то угрожает энергетической стабильности двух государств из этого объединения.