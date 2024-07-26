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Польский судья Шмидт уличил ЕС в давлении на Венгрию поставками нефти

Судья Шмидт: ЕС использует поставки нефти через Украину для шантажа Венгрии
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Евросоюз шантажирует Венгрию поставками нефти через Украину. На это указал в пятницу, 26 июля, польский судья Томаш Шмидт в беседе с «Известиями».

В начале июля Орбан посетил Россию и Украину, а также Китай с целью обсудить способы урегулирования ситуации на Украине. Европейские политики на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС раскритиковали эти поездки.

« <…> надо знать, как работает Евросоюз, власти Евросоюза. Им нужно, чтобы решения шли только из Брюсселя. Как только кто-то не хочет применять эти решения, возникают проблемы», — рассказал Шмидт «Известиям».

По его словам, из-за прекращения Украиной транзитных поставок нефти могут резко вырасти цены на энергоносители. Это приведет к дефициту электроэнергии, в результате чего рейтинг венгерского премьера Виктора Орбана может пошатнуться.

По словам польского судьи, чтобы воздействовать на Венгрию, СМИ могут найти документы, которые навредят Орбану.

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23 июля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не одобрит выделение €6,5 млрд из Фонда мира странам Евросоюза на оружие Украине, пока Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти. 22 июля Венгрия и Словакия инициировали запуск консультаций с Еврокомиссией в связи с остановкой транзита нефти из РФ Украиной. Сийярто пояснил, что на выполнение запроса у ЕК есть три дня, после чего его передадут в суд.

19 июля Украина остановила поставки нефти «Лукойла» в Словакию и Венгрию. В Братиславе и Будапеште рассказали, что российская нефть продолжает поступать в оба государства через другие маршруты транзита. Сийярто в тот же день назвал решение Украины непонятным, неприемлемым и недружественным. Он напомнил, что Киев стремится вступить в ЕС, но при этом зачем-то угрожает энергетической стабильности двух государств из этого объединения.

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