Челябинские врачи добились высоких показателей выживаемости младенцев

В Челябинской области зафиксированы высокие показатели выживаемости младенцев. Это отметил главный неонатолог Минздрава РФ Дмитрий Иванов. Он сделал это заявление во время визита в Челябинскую область главы федерального ведомства Михаила Мурашко.

По словам Иванова, которые приводит ИА «Ура.ру» со ссылкой на областной минздрав, регион достиг выдающихся успехов в деле снижения младенческой смертности — 3,9 промилле за полгода. В США этот показатель — в районе 5,5.

Таким образом, в переводе на относительные цифры уровень по отношению к показателям США ниже на 30%. Индикатор является одним из лучших в России и в Европе.

В свою очередь, главный врач областного перинатального центра Оксана Любавина рассказала, что больница обеспечивает комплексную помощь новорожденным с момента рождения и до выписки. Она включает крупнейшее в регионе отделение неонатальной реанимации и два отделения для ухода за недоношенными детьми. Там малыши проходят второй этап лечения.

Ранее, в конце марта, замглавы российского Минздрава Евгений Камкин на парламентских слушаниях в Совете Федерации заявил, что показатель общей смертности населения в России снизился на 7%, и это лучший показатель со времен пандемии коронавируса. По его словам, вся работа Минздрава в последнее время была нацелена на повышение ожидаемой продолжительности жизни россиян. Этот показатель по итогам 2023 года составил 73,4 года, превысив предыдущее значение на 0,8 года.