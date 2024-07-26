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Советник патриарха допустил, что мятежный монастырь на Афоне возьмут силой

Советник патриарха: мятежный монастырь Эсфигмен на горе Афон могут взять силой
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Фото: en.wikipedia.org
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Патриарх Константинопольский Варфоломей может использовать свои связи в государственном департаменте США для взятия под контроль монастыря Эсфигмена на священной горе Афон в Греции, воздействуя на власти страны. Об этом 26 июля заявил советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

По его мнению, решение религиозных споров насильственным изгнанием стало обычной практикой Константинопольского патриарха Варфоломея, который стоит за действиями греческой полиции.

«Патриарх Варфоломей будет добиваться результативных действий греческих властей, используя в качестве рычага американскую дипломатию — должна же быть на деле проявлена благодарность Госдепа за выполнение поставленных задач на Украине и в других местах», — цитирует протоиерея «РИА Новости».

Он напомнил, что Эсфигмен пытались взять под контроль 21 год назад, организовав кольцо блокады. Тогда погиб один монах.

Также Балашов напомнил, что многочисленные акты насилия против верующих и духовенства канонической Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны раскольников константинопольский патриарх не осудил.

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Ранее СМИ Греции сообщили о вводе на гору Афон полиции с целью выселения монахов из «мятежного» монастыря Эсфигмен. Речь шла о том, что послушники монастыря выступают против патриарха Варфоломея.

Игумен обители Мефодий (Папаламбракопуло) призвал не допустить захвата монастыря полицией, заявив, что монахи будут защищать обитель.

Ранее, 22 июня, сообщалось, что Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла был освобожден и скоро прибудет в Москву. В августе 2023 года киевский режим осудил его на пять лет тюрьмы.

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