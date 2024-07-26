Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал 26 июля членов СБ организации выяснить причину неожиданного желания украинских властей начать переговоры по урегулированию конфликта.

Он предположил, что в оценках президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, ничего не поменялось.

По словам Небензи, озвученная Киевом готовность к диалогу вписывается в позицию Москвы. Он также напомнил, что РФ никогда не выступала против переговоров с Украиной. В свою очередь, Зеленский не раз отвергал их.

Также постоянный представитель РФ при ООН призвал изучить выдвинутые президентом России Владимиром Путиным предложения по урегулированию конфликта. Он отметил, что «ничего лучше Украина уже точно не получит».

В последнее время на Украине всё чаще говорят о необходимости переговоров с РФ. 20 июля Зеленский сообщил, что на второй конференции по украинскому конфликту Киев будет готов поговорить с Москвой. По его словам, необходимо идти на переговоры, если Украина хочет окончания конфликта.

22 июля Дмитрий Песков отметил, что данное заявление лидера Украины гораздо лучше, чем намерение воевать до последнего украинца, однако нужно дождаться конкретных действий с его стороны.

Россия со своей стороны неоднократно предлагала начать мирные переговоры по решению конфликта. Путин заявил 14 июня, что страна всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.