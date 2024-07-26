Маск обсудил с Нетаньяху пути технологического сотрудничества

Миллиардер и предприниматель Илон Маск провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, на которой они обсудили пути технологического сотрудничества.

«Вчера после выступления в конгрессе я встретился с Илоном Маском в Вашингтоне», — написал 26 июля Нетаньяху на своей личной странице в соцсети Х.

В ходе встречи политик и предприниматель также обсудили воздействие искусственного интеллекта на экономику и общество.

Ранее, 19 июня, востоковед Андрей Онтиков заявил, что Вашингтон не будет портить отношения с Израилем из-за предстоящих выборов президента США. Он отметил, что у американских демократов не всегда просто складывались отношения с нынешним израильским премьером. Однако союз США и Израиля носит стратегический характер, и президент США Джо Байден не пойдет на его разрушение.

Ранее, 24 июля, Нетаньяху предложил США создать аналогичный НАТО новый альянс на Ближнем Востоке, который будет направлен против «иранской угрозы». По его словам, Соединенные Штаты и другие государства будут иметь последствия в случае, если Тель-Авиву не дадут защищаться. Премьер-министр Израиля указал, что военная операция в секторе Газа быстро закончится, если палестинское движение ХАМАС сдастся и вернет заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.