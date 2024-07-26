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Маск обсудил с Нетаньяху пути технологического сотрудничества

Илон Маск провел встречу с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху
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Фото: REUTERS/GPO/Handout
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Миллиардер и предприниматель Илон Маск провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, на которой они обсудили пути технологического сотрудничества.

«Вчера после выступления в конгрессе я встретился с Илоном Маском в Вашингтоне», — написал 26 июля Нетаньяху на своей личной странице в соцсети Х.

В ходе встречи политик и предприниматель также обсудили воздействие искусственного интеллекта на экономику и общество.

Ранее, 19 июня, востоковед Андрей Онтиков заявил, что Вашингтон не будет портить отношения с Израилем из-за предстоящих выборов президента США. Он отметил, что у американских демократов не всегда просто складывались отношения с нынешним израильским премьером. Однако союз США и Израиля носит стратегический характер, и президент США Джо Байден не пойдет на его разрушение.

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Ранее, 24 июля, Нетаньяху предложил США создать аналогичный НАТО новый альянс на Ближнем Востоке, который будет направлен против «иранской угрозы». По его словам, Соединенные Штаты и другие государства будут иметь последствия в случае, если Тель-Авиву не дадут защищаться. Премьер-министр Израиля указал, что военная операция в секторе Газа быстро закончится, если палестинское движение ХАМАС сдастся и вернет заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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