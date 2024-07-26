В Кузбассе три человека погибли в ДТП с грузовиком
На трассе Кемерово — Новокузнецк в ДТП с грузовиком погибли двое взрослых и девочка-подросток, еще трое детей пострадали. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Кемеровской области.
«Предварительно установлено, что 25-летний водитель минивэна Toyota Noah, перевозивший шесть пассажиров, не выдержал безопасную дистанцию до идущего впереди грузовика Shacman и совершил столкновение с ним», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В результате аварии погиб водитель Toyota и его пассажиры: 37-летняя женщина и 13-летняя девочка. Также травмы различной степени тяжести получили трое детей, их госпитализировали. В ведомстве уточнили, что их жизням ничего не угрожает.
В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
25 июля два легковых автомобиля столкнулись в Челябинской области. В результате ДТП два человека погибли, еще пятеро пострадали. Авария произошла на территории Усть-Катавского городского округа на 1628-м км автодороги М-5 «Урал» (Москва — Челябинск).