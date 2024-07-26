Для вертолетчиков армейской авиации разрабатывают методику борьбы с атакующими дронами-камикадзе. Об этом «Известиям» рассказали источники в Минобороны РФ.

Методика борьбы с дронами-камикадзе должна обезопасить вертолеты и их экипажи во время боевых вылетов. Она разрабатывается на основе опыта, полученного во время СВО. Летчикам предстоит уходить от атак БПЛА, используя маневры и превосходство в скорости, рассказали собеседники «Известий».

При встрече с дроном необходимо сразу выполнять маневр, пояснил «Известиям» заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов.

«Если ты увидел его, то первое, что нужно сделать, — это сманеврировать. Но увидеть такой небольшой объект непросто. Конечно, дрон вертолет не догонит, у него не такая большая скорость. А в лобовую атаку он пойти может. Конечно, урон он может нанести. Главное — должны работать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Надо обязательно устанавливать станции, они небольшие и требуют не так много энергии. Отпугнуть дрон, сбить его с толку при подлете вполне вероятно», — пояснил летчик.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, необходимо искать комплексное решение.

«Нужно воздействовать на оптико-электронную аппаратуру FPV-дронов, но и комплекс РЭБ тоже не помешает. Такие дроны связаны с оператором в радиочастотном диапазоне, на него можно воздействовать, прерывая связь. Сейчас много наработок по воздействию РЭБ на беспилотники, нужно их как-то обобщать», — резюмировал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 26 июля, в 10:00

Вертолетный финт: для армейской авиации создают методику защиты от дронов