Завершился первый день визита Лаврова в Лаос

Разворот Азии от Запада к России видно, что называется, с порога Конгресс-центра, где проходит съезд министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров. Об этом 24 июля рассказала корреспондент «Известий» Дария Сенникова, комментируя первый день визита главы российского МИДа Сергея Лаврова в Лаос.

К России у Лаоса особое отношение. И дело тут, по словам журналиста, не только в бизнес-проектах, которых между странами множество: от сельского хозяйства до добычи полезных ископаемых и развития энергетики. Вьентьян еще со времен Советского Союза является одним из ключевых партнеров Москвы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

«Между Россией и Лаосом очень долгая дружба, которая берет начало еще в 50–60-е годы прошлого столетия, когда Лаос боролся за свою независимость. Сегодня Россия продолжает поддерживать Лаос, ранее это был Советский Союз. Сегодня без России и СССР мы бы не смогли получить свой суверенитет и независимость. Поэтому выражаем огромную признательность России», — заявил глава лаосского МИДа Салёмсай Коммасит.

Как отметила Сенникова, хорошими отношениями с Москвой на полях форума дорожат многие. Глава МИД Камбоджи Сок Ченда Сопхеа не скрывает восхищения от возможности переговорить с российским министром лично.

«В следующем месяце будет моя первая годовщина на посту министра. Так что можете себе представить, что вчера вечером мне было нелегко подготовиться ко встрече с вами», — отметил он на встрече с Сергеем Лавровым.

Перед советом глав МИД стран АСЕАН Лавров провел семь встреч, особое внимание уделялось переговорам с министром иностранных дел Китая Ван И. Позиции КНР и России совпадают по многим вопросам, в том числе по глобальной безопасности.

Основная часть переговоров Сергея Лаврова с китайским коллегой прошла в закрытом режиме. Однако часть встречи все-таки попала в объективы.

«Связка России и Китая, как вы и сказали, уважаемый господин министр, работает над формированием более справедливого многополярного мироустройства, продвигает принципы подлинной многосторонности, привносит позитивную энергетику и в ООН, и в «группу двадцати», и также активно работает в рамках БРИКС и ШОС. Другие многосторонние площадки тоже имеют важное значение, и среди них, конечно же, АСЕАН и вся асеаноцентричная архитектура», — подчеркнул Лавров.

По словам корреспондента, уже год Запад открыто пытается накачать регион своим оружием и обставить всё так, чтобы это выглядело жестом доброй воли. Но попытки разместить ракеты средней и малой дальности якобы для сдерживания Китая пока безуспешны.

При этом делегации стран Запада не редкие гости на полях АСЕАН. На полях форума должен был появиться и госсекретарь США Энтони Блинкен, который сам анонсировал свой приезд и переговоры с Ван И. Но пока он остается в Вашингтоне — свой визит перенес на 25 июля.

Ранее в этот день Лавров на встрече с Ван И заявил, что Россия и Китай должны сообща противодействовать внешнему вмешательству в дела Юго-Восточной Азии и делать всё для защиты структуры АСЕАН. Он добавил, что приоритетом на повестке дня двух стран является реализация задач комплексного национального развития государств.

25 июля Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях по линии АСЕАН. В рамках визита министр посетит совещания в столице на уровне глав МИД в трех форматах: Россия – АСЕАН, Восточноазиатский саммит и Региональный форум АСЕАН по безопасности.

До этого, 18 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала визит Лаврова на совещание АСЕАН в Лаос. Она подчеркнула, что Россия рассматривает АСЕАН в качестве одного из ключевых партнеров в контексте реализации инициативы президента РФ Владимира Путина о выстраивании новой архитектуры евразийской безопасности.