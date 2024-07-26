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Силовики задержали подозреваемых в результате оперативных мероприятий в Каспийске

В Самаре задержали подозреваемого в покушении на убийство девочки-подростка

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Фото: t.me/su_skr63
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В Самаре правоохранители задержали несовершеннолетнего, которого подозревают в нападении на 14-летнюю девочку. Об этом в четверг, 25 июля, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, подозреваемый во время ссоры нанес девочке колото-резаные ранения. Пострадавшую госпитализировали, и сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь.

«Возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»)», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты, проводится осмотр места происшествия. Они выясняют обстоятельства и мотив совершенного преступления.

По информации региональной прокуратуры, преступление произошло в парке Гагарина.

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Ранее, 17 июля, в Пермском крае подросток изнасиловал и утопил несовершеннолетнюю. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера»).

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