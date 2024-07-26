Эксперты раскрыли, какая вода лучше всего подходит для заваривания чая

Профессиональные тистеры — дегустаторы чая — провели эксперимент и разобрались, какой водой лучше всего заваривать напиток: водопроводной, бутилированной или фильтрованной. Титестеры компании МАЙ, эксперты сообщества tea.ru Андрей Скидан, Вячеслав Пощищайло и Наталья Ларионова провели эксперимент в лабораторных условиях, результатами они поделились с «Известиями».

Чтобы определить влияние воды на качество напитка, титестеры заваривали черный чай в горячей воде четырех видов: водопроводная, бутилированная, из кулера и из угольного фильтра. Вся вода, кроме образца из кулера, кипятилась в одинаковых чайниках в пропорции 3 г на 150 мл. Время заваривания составляло 5 минут. Готовый напиток оценивался по трем критериям: вкусоароматические свойства, цвет настоя и крепость.

В ходе эксперимента выяснилось, что лучше всего чай заварился в бутилированной воде: чай приобрел яркий золотистый цвет и терпкий приятный вкус, полностью раскрылся аромат. Следующим по качеству стал чай, заваренный в фильтрованной воде. У него был более светлый цвет и менее красочный аромат, вкус намного жестче, чем заваренный кипятком из бутылки.

«Чай при заваривании в воде из кулера и из-под крана практически не имеет аромата. Напиток, приготовленный в водопроводной воде, очень горький на вкус и имеет мутный цвет», — отметил эксперт Пощищайло.

Они добавили, что на вкус и аромат чая, а также на цвет его настоя больше всего влияет жесткость воды. Чем выше жесткость, тем грубее будет вкус чая, а настой станет мутнее и грязнее. Это происходит потому, что соли, присутствующие в жесткой водопроводной воде, препятствуют полному выделению масел из чайного листа в напиток. Кроме того, некоторые соединения серы и углерода в воде могут искажать вкус чая.

«Частично с жесткостью воды справляется фильтр, однако он не решает проблему полностью. Он удаляет крупные примеси, что улучшает вкус и аромат чая, но цвет настоя всё равно не получается таким золотистым и ярким, как при заваривании напитка с использованием бутилированной воды», — сказал титестер-технолог Скидан.

При тестировании чая, заваренного водопроводной, бутилированной и фильтрованной водой, эксперты также отметили крепость настоев. Однако это не относится к воде из кулера, которую часто используют для приготовления чая в офисе. Причина оказалась в том, что вода в кулере редко нагревается до температуры выше 90 градусов.

«Для зеленого чая этого будет достаточно, тогда как черный чай лучше всего раскрывается при температуре 95 и выше градусов», — уточнил титестер-разработчик Пощищайло.

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