Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил подготовить план строительства национального центра «Россия»
Мир
Трамп обошел Камалу Харрис по опросам в колеблющихся штатах
Мир
В США заявили о готовности обсуждать с РФ контроль над вооружениями
Мир
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Политика
В Госдуме высказались о сбалансированности длинных выходных
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Мир
Избиратели обвинили Камалу Харрис в сокрытии правды о здоровье Байдена
Армия
Силы ПВО уничтожили и перехватили шесть БПЛА над двумя регионами РФ за ночь
Политика
В СМИ назвали причину стремления Турции вступить в БРИКС
Общество
Синоптик рассказал о погоде на выходные в Москве
Армия
Сержант Гарифулин с беспилотника разгромил группу готовивших нападение боевиков ВСУ
Мир
Байден обсудил с Нетаньяху ход переговоров о перемирии в секторе Газа
Армия
Артиллеристы расчета РСЗО «Ураган» забросали ВСУ листовками с призывами сдаться
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Армия
Минобороны показало боевую работу снайперских пар новороссийских десантников
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Общество
«Известия» узнали детали расследования подрыва авто военнослужащего в Москве
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш

В МВД Украины раскрыли детали об исполнителе убийства Фарион

0
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Задержанный в Днепре 18-летний подозреваемый в убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион, предварительно, является лишь исполнителем преступления. Об этом 25 июля сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

«В настоящее время задержанный в руках полиции. Важно узнать все детали. Пока следствие склоняется к мнению, что стрелок — только исполнитель», — написал министр в своем Telegram-канале.

Он добавил, что задержанному молодому человеку 18 лет, он живет в Днепре. Во Львове, где подозреваемый убил Фарион, он арендовал как минимум три квартиры. Дополнительные подробности пока выясняются, но следствие собрало достаточно доказательств, чтобы быть уверенным в задержании настоящего убийцы.

Клименко рассказал, что операция по поимке преступника заняла 139 часов, в ней были заняты правоохранители их многих подразделений. По маршруту хода стрелка оперативники обыскали около 100 га леса. При этом личность подозреваемого, имея его фото, было нетрудно установить, ведь он множество раз попал в объективы смарт-камер.

Покушение на Олега Царева: что известно о нападении на экс-нардепа рады
В политика дважды стреляли, он потерял много крови

Накануне, 24 июля, украинские СМИ сообщили, что ответственность за убийство политика взяла на себя неонацистская группировка NS/WP (National Socialism / White Power, признана террористической и запрещена в РФ).

На Фарион напали 19 июля. Позже она умерла в больнице, ей было 60 лет. Молодой человек, который стрелял в нее, больше недели выслеживал экс-депутата во дворе ее дома. Убийца был в перчатках и применил пистолет без глушителя.

Сначала было возбуждено уголовное дело о нападении на бывшего депутата, но после смерти Фарион Нацполиция Украины сменила квалификацию дела на статью об умышленном убийстве. Позже, 21 июля, ведомство опубликовало кадры с подозреваемым.

Фарион известна своими резкими высказываниями в сторону русскоговорящих жителей Украины. Так, еще до начала острой фазы конфликта на Украине в 2018 году она призывала украинцев «давать ногой в челюсть» каждому русскоязычному человеку.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024