В МВД Украины раскрыли детали об исполнителе убийства Фарион

Задержанный в Днепре 18-летний подозреваемый в убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион, предварительно, является лишь исполнителем преступления. Об этом 25 июля сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

«В настоящее время задержанный в руках полиции. Важно узнать все детали. Пока следствие склоняется к мнению, что стрелок — только исполнитель», — написал министр в своем Telegram-канале.

Он добавил, что задержанному молодому человеку 18 лет, он живет в Днепре. Во Львове, где подозреваемый убил Фарион, он арендовал как минимум три квартиры. Дополнительные подробности пока выясняются, но следствие собрало достаточно доказательств, чтобы быть уверенным в задержании настоящего убийцы.

Клименко рассказал, что операция по поимке преступника заняла 139 часов, в ней были заняты правоохранители их многих подразделений. По маршруту хода стрелка оперативники обыскали около 100 га леса. При этом личность подозреваемого, имея его фото, было нетрудно установить, ведь он множество раз попал в объективы смарт-камер.

Накануне, 24 июля, украинские СМИ сообщили, что ответственность за убийство политика взяла на себя неонацистская группировка NS/WP (National Socialism / White Power, признана террористической и запрещена в РФ).

На Фарион напали 19 июля. Позже она умерла в больнице, ей было 60 лет. Молодой человек, который стрелял в нее, больше недели выслеживал экс-депутата во дворе ее дома. Убийца был в перчатках и применил пистолет без глушителя.

Сначала было возбуждено уголовное дело о нападении на бывшего депутата, но после смерти Фарион Нацполиция Украины сменила квалификацию дела на статью об умышленном убийстве. Позже, 21 июля, ведомство опубликовало кадры с подозреваемым.

Фарион известна своими резкими высказываниями в сторону русскоговорящих жителей Украины. Так, еще до начала острой фазы конфликта на Украине в 2018 году она призывала украинцев «давать ногой в челюсть» каждому русскоязычному человеку.