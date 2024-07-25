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Сбежавший судья Шмидт назвал причиной гонений правду о главе МИД Польши

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Фото: соцсети
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Судья Томас Шмидт, который сбежал из Польши в Белоруссию, в четверг, 25 июля, заявил, что причиной его преследования стала правда о главе польского МИДа Радославе Сикорском.

Он подчеркнул, что министр стал первым, кто начал обвинять его в шпионаже и предательстве.

«Посмотрите, Сикорский, например, у него жена не использует польский язык. Она его не понимает совсем», — сказал судья в интервью главреду ИА Регнум Марине Ахмедовой, подчеркнув, что журналистка, супруга главы ведомства общается только на английском языке, а их сын служит в армии США.

Шмидт задался вопросом, какой поляк будет служить в американской армии.

Он также поделился о своих подозрениях в том, что министра используют США, но не смог найти соответствующих доказательств. Судья поделился своими опасениями с некоторыми людьми, а после этого на него обрушились обвинения.

«Я думал, что я говорю с друзьями. У нас телефоны были отключены, чтобы кто-то не «сидел» на них. Но пошло как пошло», — признался он.

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Судья 2-го отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт попросил у Белоруссии предоставить ему защиту из-за его несогласия с политикой Польши в отношении Москвы и Минска 6 мая. Как рассказал судья, ему пришлось уехать из-за преследования за политическую позицию. Он считает, что может свободно высказывать ее только на территории Белоруссии.

В тот же день генпрокуратура Польши начала в отношении судьи проверку. Затем, 7 мая, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что со Шмидтом много лет взаимодействовали спецслужбы Белоруссии, а судья имел доступ к очень ценной информации, касающейся Польши. Шмидт позднее рассказал, что занимался вопросами полиции, армии и разведки, а обвинения в шпионаже опроверг. По словам судьи, в Польше он получал угрозы.

10 июня Окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест. Комментируя это, судья сказал, что ордер имеет силу только в странах Евросоюза (ЕС). Он не распространяется на Белоруссию, Россию и многие другие государства. По словам судьи, главной гарантией своей безопасности он считает слова белорусского президента Александра Лукашенко, заявившего, что Шмидт может чувствовать себя на территории страны в безопасности.

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