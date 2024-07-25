Минтруд: выходные на День России продлятся четыре дня

В следующем году в честь Дня России, который отмечается 12 июня, россияне смогут отдохнуть четыре дня в связи с переносом выходных дней, совпадающих с праздничными. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба Министерства труда РФ.

В ведомстве уточнили, что выходные продлятся с 12 по 15 июня

«Ежегодно правительством утверждается перенос выходных дней, совпадающих с праздничными. Такие переносы позволяют оптимальным образом использовать эти дни, продлевать некоторые праздники. <…> Четыре дня подряд граждане смогут отдохнуть в июне», — приводятся слова главы Минтруда Антона Котякова на сайте ведомства.

Кроме того, новогодние каникулы 2024–2025 года продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. На майские праздники в следующем году выпадет по четыре выходных: в начале месяца с 1 по 4 мая, а также в честь Дня Победы — с 8 по 11 мая.

Ранее, 3 июля, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила сделать 8 июля, День семьи, любви и верности, выходным для многодетных семей. По ее мнению, такой шаг продемонстрировал бы заботу государства о многодетных семьях. Она добавила, что к депутатам поступают обращения, в которых предлагается сделать этот праздник выходным днем для многодетных семей.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в тот же день выступила против такой инициативы. Парламентарий отметила, что выделение календарного праздничного дня лишь для одной категории граждан несет в себе ряд трудностей. Добавив, что День семьи, любви и верности является праздничным не только для многодетных граждан, потому нельзя сужать понятие этого дня и его масштабы для России только до многодетных семей.