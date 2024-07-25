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Аналитик оценила скачки цен и объемов торгов акциями третьего эшелона на Мосбирже

Веретенникова: инвесторы активизировали свои усилия в бумагах третьего эшелона
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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На фоне затишья среди акций первого эшелона активные инвесторы и трейдеры в поисках возможности заработать могли активизировать свои усилия в бумагах третьего эшелона, считает вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова. Об этом она рассказал «Известиям» 25 июля, комментируя существенный рост роста цен на акции третьего эшелона на Мосбирже.

Ранее в этот день издание РБК, ссылаясь на обзор «Альфа-Инвестиций» и данные Московской биржи, сообщило, что по ряду бумаг компаний из третьего уровня листинга резко выросли котировки и объемы торгов без каких-либо значимых корпоративных новостей.

«Фундаментального обоснования роста объемов торгов и котировок бумаг компаний из третьего уровня листинга нет. Бумаги этого уровня в котировальный список не включаются. Для листинга этих акций нужно выполнить три требования: соответствие ценных бумаг требованиям законодательства РФ, в том числе нормативным актам Банка России; регистрация проспекта Центробанка (проспекта эмиссии ЦБ); раскрытие информации согласно закону РФ о ЦБ. К этой группе относятся высокорисковые финансовые инструменты или акции и облигации новых эмитентов, которые не соответствуют требованиям биржи, предъявляемым для вхождения в котировальные списки первого или второго уровня», — отметила Веретенникова.

Эксперт уточнила, сто обычно эти бумаги неликвидные: торги не подразумевают большого количества покупателей и продавцов, а также по ним не проходят большие объемы торгов в течение дня. Поэтому, если появляются покупатели с заявкой на большие объемы, это приводит к всплеску цены, добавила аналитик.

«Приход таких покупателей в этот раз может быть обусловлен затишьем среди акций первого эшелона на фоне ожидания решения по ключевой ставке, которое будет принято завтра на заседании ЦБ РФ. В первом и втором эшелонах ситуация сейчас достаточно спокойная, резких движений не наблюдается, поэтому активные инвесторы и трейдеры в поисках возможности заработать могли активизировать свои усилия в бумагах третьего эшелона», — заключила Веретенникова.

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Ранее, 2 июля, аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции» рассказали, что фонды денежного рынка, облигации с плавающим купоном и акции внутренне ориентированных секторов перспективны для вложений в III квартале. Кроме того, эксперты отметили, что в настоящее время подходящий момент для валютной диверсификации, так как доходности по валютным облигациям выросли, а рубль укрепился.

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