Россия сорвала замыслы НАТО разместить в Азовском море военно-морскую базу блока. Об этом 25 июля заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Были сорваны замыслы натовцев разместить в Азовском море военно-морскую базу и проворачивать военные авантюры с использованием флота. Стремясь обеспечить присутствие своих кораблей в портах Азовского моря, НАТО пыталось компенсировать провал планов десятилетней давности», — сказал Патрушев.

В рамках тех планов блок хотел создать военно-морскую базу в Севастополе и разместить в Крыму на постоянной основе войска США и союзников.

Патрушев обратил внимание, что государства НАТО продолжают увеличивать количество военно-морских баз за пределами своих территорий, чтобы ограничить национальные интересы суверенных стран и сделать Мировой океан зоной своего контроля и влияния.

Помощник российского лидера указал, что США стремятся к милитаризации Черного моря и подвергают сомнению Конвенцию Монтрё 1936 года, которая проверена временем и регулирует проход кораблей через проливы. Североатлантический альянс недоволен тем, что этот документ в Черном море дает преимущество судам стран, которые имеют выход в эту акваторию.

По словам Патрушева, президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая, утвердил стратегию морской безопасности страны, чтобы попытаться убедить мир в своей легитимности, но этот документ оторван от реальности. Дело в том, что в стратегии есть положения о миссиях и учениях Киева в Азовском море, которые будет невозможно проводить, потому что в ходе специальной операции это море стало российским внутренним, отметил Патрушев.

Помощник президента России отметил, что страны Запада увеличивают финансовую и техническую помощь Киеву, стараясь нанести РФ стратегическое поражение. Эти государства сейчас пытаются сделать то, что не получилось у фашизма, который был взращен в Германии в 1930-е годы на деньги крупных англосаксонских корпораций. Патрушев подчеркнул, что Запад игнорирует факт того, что все попытки проявлять агрессию в отношении России исторически оканчивались провалом.

Ранее, 17 июля, Зеленский подписал указ, утверждающий новую стратегию морской безопасности Украины. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это, указал, что Россия будет вынуждена разработать ответ на этот документ, чтобы обеспечить собственную безопасность. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что концентрированное присутствие в Черном море сил стран НАТО представляет угрозу для России и это связано в первую очередь с вовлеченностью альянса в украинский конфликт.

НАТО 10 июля опубликовало декларацию по итогам саммита в Вашингтоне, где заявило о своем особом интересе к Черному морю и Западным Балканам. Альянс стремится наращивать присутствие в этих регионах, чтобы якобы поддерживать там стабильность.

В МИД РФ еще в конце марта заявили, что активная деятельность НАТО в Черном море и Восточной Европе направлена на подготовку к возможному столкновению с Россией. Альянс продолжает «безудержную милитаризацию» этих территорий, создавая военные базы в Восточной Европе и концентрируя свои силы в Черном море.