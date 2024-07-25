Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил подготовить план строительства национального центра «Россия»
Мир
Трамп обошел Камалу Харрис по опросам в колеблющихся штатах
Мир
В США заявили о готовности обсуждать с РФ контроль над вооружениями
Мир
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Политика
В Госдуме высказались о сбалансированности длинных выходных
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Мир
Избиратели обвинили Камалу Харрис в сокрытии правды о здоровье Байдена
Армия
Силы ПВО уничтожили и перехватили шесть БПЛА над двумя регионами РФ за ночь
Политика
В СМИ назвали причину стремления Турции вступить в БРИКС
Общество
Синоптик рассказал о погоде на выходные в Москве
Армия
Сержант Гарифулин с беспилотника разгромил группу готовивших нападение боевиков ВСУ
Мир
Байден обсудил с Нетаньяху ход переговоров о перемирии в секторе Газа
Армия
Артиллеристы расчета РСЗО «Ураган» забросали ВСУ листовками с призывами сдаться
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Армия
Минобороны показало боевую работу снайперских пар новороссийских десантников
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Общество
«Известия» узнали детали расследования подрыва авто военнослужащего в Москве
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш

Патрушев заявил о срыве планов НАТО по созданию военной базы в Азовском море

Патрушев: Россия сорвала планы НАТО по размещению военной базы в Азовском море
0
Фото: Global Look Press/Sina Schuldt
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия сорвала замыслы НАТО разместить в Азовском море военно-морскую базу блока. Об этом 25 июля заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Были сорваны замыслы натовцев разместить в Азовском море военно-морскую базу и проворачивать военные авантюры с использованием флота. Стремясь обеспечить присутствие своих кораблей в портах Азовского моря, НАТО пыталось компенсировать провал планов десятилетней давности», — сказал Патрушев.

В рамках тех планов блок хотел создать военно-морскую базу в Севастополе и разместить в Крыму на постоянной основе войска США и союзников.

Патрушев обратил внимание, что государства НАТО продолжают увеличивать количество военно-морских баз за пределами своих территорий, чтобы ограничить национальные интересы суверенных стран и сделать Мировой океан зоной своего контроля и влияния.

Помощник российского лидера указал, что США стремятся к милитаризации Черного моря и подвергают сомнению Конвенцию Монтрё 1936 года, которая проверена временем и регулирует проход кораблей через проливы. Североатлантический альянс недоволен тем, что этот документ в Черном море дает преимущество судам стран, которые имеют выход в эту акваторию.

По словам Патрушева, президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая, утвердил стратегию морской безопасности страны, чтобы попытаться убедить мир в своей легитимности, но этот документ оторван от реальности. Дело в том, что в стратегии есть положения о миссиях и учениях Киева в Азовском море, которые будет невозможно проводить, потому что в ходе специальной операции это море стало российским внутренним, отметил Патрушев.

Помощник президента России отметил, что страны Запада увеличивают финансовую и техническую помощь Киеву, стараясь нанести РФ стратегическое поражение. Эти государства сейчас пытаются сделать то, что не получилось у фашизма, который был взращен в Германии в 1930-е годы на деньги крупных англосаксонских корпораций. Патрушев подчеркнул, что Запад игнорирует факт того, что все попытки проявлять агрессию в отношении России исторически оканчивались провалом.

Сбить или не сбить: как бороться с беспилотниками США над Черным морем
Министр обороны поручил Генштабу разработать меры в ответ на американские провокации

Ранее, 17 июля, Зеленский подписал указ, утверждающий новую стратегию морской безопасности Украины. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это, указал, что Россия будет вынуждена разработать ответ на этот документ, чтобы обеспечить собственную безопасность. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что концентрированное присутствие в Черном море сил стран НАТО представляет угрозу для России и это связано в первую очередь с вовлеченностью альянса в украинский конфликт.

НАТО 10 июля опубликовало декларацию по итогам саммита в Вашингтоне, где заявило о своем особом интересе к Черному морю и Западным Балканам. Альянс стремится наращивать присутствие в этих регионах, чтобы якобы поддерживать там стабильность.

В МИД РФ еще в конце марта заявили, что активная деятельность НАТО в Черном море и Восточной Европе направлена на подготовку к возможному столкновению с Россией. Альянс продолжает «безудержную милитаризацию» этих территорий, создавая военные базы в Восточной Европе и концентрируя свои силы в Черном море.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024