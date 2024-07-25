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В Европарламенте подняли вопрос о политической цензуре в соцсетях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Член Европарламента (ЕП) от Германии Маркус Бакхейт поднял вопрос о политической цензуре в западных соцсетях на фоне сообщений американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска о предложенной ему как главе соцсети X «тайной сделке». Об этом говорится в тексте обращения депутата к Еврокомиссии (ЕК).

ЕК предложила американскому миллиардеру, владельцу соцсети X (бывш. Twitter, заблокирован в РФ) Илону Маску втайне от пользователей платформы ввести цензуру в обмен на послабления со стороны Евросоюза, передает НСН. Об этом 12 июля сообщил сам бизнесмен. По его словам, другие платформы в отличие от его соцсети якобы пошли на эту сделку.

Бакхейт отметил, что под прикрытием защиты прав потребителей закон о цифровых услугах использовался для введения произвольной цензуры на свободную и политически неугодную речь.

«Со ссылкой на сообщение Илона Маска на X от 12 июля 2024 года в 17:22 призываю комиссию прокомментировать утверждение о том, что она предложила платформе X соглашение, согласно которому последняя должна была осуществлять негласную цензуру», — цитирует Lenta.Ru текст запроса.

В связи с этим член Европарламента обратился к Еврокомиссии за разъяснениями о том, может ли ЕК гарантировать свободу слова на других онлайн-платформах, а также уместно ли применять свое законодательство, используя такую закулисную тактику.

Закон о цифровых услугах (DSA) — это новый законодательный пакет ЕК, который вступил в силу в феврале и предусматривает штрафы для таких компаний, как X, Meta (признана экстремистской, запрещена в РФ) и Google, за нарушения, в том числе неудаление «незаконного» контента. При этом в каждой стране — члене ЕС ненормативным является разный контент.

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До этого, 3 июня, соцсеть X обновила правила размещения контента для взрослых. Теперь площадка позволяет пользователям «поделиться созданными и распространяемыми по обоюдному согласию изображениями наготы или сексуального поведения взрослых». Как уточняется, авторы материалов с сексуальным содержанием должны помечать свои посты.

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