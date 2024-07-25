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МВД Литвы готовит план массовой эвакуации населения на случай войны

LRT: в Литве разработают план массовой эвакуации населения на случай войны
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Правительство Литвы разработает план массовой эвакуации населения в случае войны. Об этом сообщает 25 июля LRT со ссылкой на МВД республики.

Над проектом работают литовские МВД, минобороны и минтранс в сотрудничестве с национальным центром антикризисного реагирования. Они должны организовать переселение четверти населения. Уточняется, что в приоритете будут люди с ограниченными возможностями, беременные женщины и семьи с маленькими детьми.

«Ожидается, что они предоставят информацию о количестве людей, подлежащих эвакуации, различных маршрутах, доступном жилье для внутренне перемещенных лиц, а также доступных транспортных средствах», — говорится в публикации.

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Ранее, 27 июня, Польша и страны Балтии призвали власти Евросоюза выделить им финансовые средства, чтобы возвести линию обороны в 700 км на границе с Россией и Белоруссией и защититься от «военных и гибридных угроз». Планирование и строительство должны осуществляться в координации с НАТО и военными требованиями альянса.

2 мая также сообщалось о том, что Латвия намерена потратить на укрепление границы с РФ и Белоруссией свыше €300 млн. Латвийские военные начали возводить цепи опорных пунктов на границе с Россией и Белоруссией.

В Латвии работы по укреплению границы с РФ и Белоруссией начались в марте 2024 года. Сообщалось, что устанавливать заграждения начали на пограничных пунктах «Гребнево» («Убылинка») и «Терехово» («Бурачки»), а также у границы с Белоруссией в Пиедруя (Друя) и Патерниеки (Григоровщина).

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