Госпогранслужба Украины обнаружила тело мужчины на границе с Румынией

Украинские пограничники, проводя патрулирование у границы с Румынией, обнаружили на территории горной местности в Карпатах тело уроженца Сумской области страны. Об этом 25 июля сообщает госпогранслужба Украины.

«Мужчина, вероятно, пытался незаконно пересечь границу, выбрав один из самых сложных маршрутов. Установлено, что это гражданин Украины 1979 года из города Сумы», — указано в Telegram-канале ведомства.

Тело погибшего передано медикам для экспертизы. В госпогранслужбе напомнили, что пересечение границы вне пунктов пропуска является незаконным.

Ранее, 6 июля, на Украине задержали четырех мужчин, которые попытались незаконно пересечь границу страны на надувных кругах через реку Тису. При задержании пограничники совершили предупредительные выстрелы, а также задействовали для погони служебную собаку.

Украинские СМИ 20 мая сообщили, что военкоматы в стране подали в полицию запросы на розыск порядка 95 тыс. уклонистов. Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации. Закон об усилении мобилизации вступил в силу с 18 мая.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.