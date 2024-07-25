Для высокоскоростных поездов разработали улучшенный сплав

«Русал» разработал новый сплав системы алюминий-кремний-магний, предназначенный для вагоностроительной отрасли, в том числе для высокоскоростных поездов.

Как рассказали в компании, сплав 1343, имеющий оптимизированный химический состав, является улучшенным аналогом сплава 6005, который во всем мире традиционно применяется для вагоностроения. Усталостная долговечность у сплава 1343 выше на 12-15%, а прочность — на 5%.

«Показатель усталостной долговечности (сопротивляемости переменным нагрузкам) чрезвычайно важен для железнодорожного транспорта, который при движении испытывает постоянную вибрацию. Высокая выносливость материалов необходима, прежде всего, для скоростного и высокоскоростного транспорта, но актуальна в целом для всех моделей поездов и вагонов, включая вагоны метро», — пояснили в «Русале».

В компании также подчеркнули, что «алюминизация железнодорожного транспорта является глобальной долгосрочной тенденцией». Использование алюминия в конструкции вагонов снижает их массу, это позволяет увеличивать коммерческую загрузку одного вагона или увеличивать длину грузового состава без дополнительной тяги. Другое стратегическое преимущество — алюминиевый корпус после истечения срока службы подлежит полной переработке и повторному использованию в производстве.