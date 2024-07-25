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Спасший младенца от похитителя в Москве курьер рассказал подробности инцидента

ИА «Регнум»: доставщик еды заметил похитителя за 10 минут до инцидента
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Спасителем младенца в Москве, которого попытался украсть пьяный мужчина, оказался 23-летний курьер сервиса доставки продуктов по имени Мухаммаджон. Как сообщает 25 июля ИА «Регнум», подозрительного человека курьер заметил за 10 минут до инцидента на детской площадке, когда развозил заказы в районе Выхино-Жулебино.

По его словам, нетрезвый человек сначала крутился у пункта выдачи заказов, а потом начал приставать к женщине с ребенком.

«Я забрал заказ и поехал его доставлять. По дороге увидел, как этот мужчина приставал к женщине. Он схватил ребенка, я побежал за ним, чтобы его вернуть. Непонятно, куда он хотел унести малыша. Потом он сильно бросил ребенка на землю со словами: «Извините, я так больше не буду», — цитирует доставщика еды агентство.

Затем курьеру удалось догнать похитителя и пару раз ударить его. После этого он подошел к маме малыша, которая поблагодарила его за помощь. Через полчаса, когда Мухаммаджон вернулся на пункт выдачи заказов, он увидел, как полицейские задерживают похитителя. По данным СМИ, им оказался ранее судимый за мошенничество 27-летний мужчина.

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Ранее 25 июля в Следственном комитете РФ по Москве сообщили, что нетрезвый мужчина пытался похитить младенца. Инцидент произошел накануне. Подозреваемый напал на незнакомую женщину с младенцем, находившимся в коляске. Он выхватил ребенка и начал убегать. За ним бросился неравнодушный прохожий. Тогда злоумышленник бросил малыша на землю и скрылся. Младенец получил множество телесных повреждений.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в лесополосе у МКАД и доставили его в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»).

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