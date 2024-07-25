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Reuters узнало о формулировании в НАТО признаков «подготовки вторжения РФ»

Reuters: в НАТО определили признаки «подготовки российского вторжения»
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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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В Североатлантическом альянсе (НАТО) сформулировали признаки, по которым можно определить, что Россия находится на стадии подготовки «полномасштабного вторжения». Об этом сообщило 24 июля агентство Reuters со ссылкой на источник.

«Специалисты по планированию в НАТО четко обозначили двухзначное число сигналов для раннего предупреждения», — говорится в публикации.

Однако критерии ни агентство, ни источник информации не раскрыли, добавили в «Газете.RU».

Согласно информации Reuters, журналисты взяли интервью у 12 военных и гражданских представителей альянса. Они сообщили о шести областях, требующих срочного внимания. Среди них — средства противовоздушной обороны (ПВО) и ракеты большой дальности, численность войск, боеприпасов, трудности с логистикой и отсутствие защищенной цифровой связи на поле боя.

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Ранее, 22 июля, депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет указал на агрессивный и наступательный характер НАТО. По его словам, изначально Североатлантический альянс был сформирован, чтобы обороняться. Шеремет отметил, что «на сегодняшний день это уже наступательный блок и агрессивный блок».

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