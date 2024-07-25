В Москве пьяный мужчина дважды за день пытался похитить младенца
В Москве мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, дважды за день пытался похитить младенца. Об этом сообщает 25 июля пресс-служба Главного управления МВД России по столице.
Уточняется, что 15-летняя девочка прогуливалась в лесопарковой зоне с двоюродной сестрой, которая находилась в коляске. Мужчина подбежал, выхватил ребенка и начал убегать.
«За ним бросился неравнодушный прохожий. Тогда молодой человек бросил малышку на землю и скрылся», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В результате происшествия подросток позвонила матери ребенка. Женщина пришла в лесопарковую зону. Далее злоумышленник вернулся и выхватил у матери из рук ребенка, снова попытавшись скрыться. Однако он был преследован очевидцем происходящего. В результате подозреваемый снова бросил ребенка на землю и скрылся.
Пострадавшую вместе с матерью госпитализировали в медицинское учреждение. У нее наблюдается множество телесных повреждений.
Правоохранительные органы задержали подозреваемого в лесополосе у МКАД и доставили его в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»).
Ранее, 16 июня, на севере Санкт-Петербурга двое злоумышленников похитили мужчину. По рассказу местной жительницы, предполагаемое похищение заняло не больше 10 минут. Она также поделилась, что сообщила в полицию о происшествии.