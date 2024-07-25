Улицу Юбилейную в Пскове открыли после ремонта

В Пскове раньше запланированного срока завершили ремонт улицы Юбилейной. Об открытии движения глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 25 июля.

«Улица Юбилейная полностью открыта для транспорта. Через несколько дней на дорогу нанесут разметку, и работы на объекте нацпроекта будут завершены с опережением графика», — рассказал чиновник.

Ремонт выполнен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как уточняет Псковская лента новостей, работы завершены почти на девять месяцев раньше запланированного срока.

В конце июня сообщалось, что в Пскове завершили карточный ремонт дорог. Слои износа восстановили по 18 адресам. Удалось ликвидировать ямы, колеи и локальные разрушения на площади 25 тыс. кв. м.