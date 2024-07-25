Девочка-подросток утонула в реке Туломе в Мурманской области

В Кольском районе Мурманской области во время купания в реке Туломе утонула девочка 2010 года рождения. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Трагедия произошла накануне вечером, 24 июля, в селе Тулома на берегу одноименной реки. Как отмечают в прокуратуре региона, девочка зашла в воду, «не оценив собственные силы и навыки плавания, в результате чего утонула».

На берегу в этот момент находилась мама девочки с другим ребенком, пишет ИА «Би-порт».

Тело несовершеннолетней спасатели обнаружили тем же вечером. По факту гибели ребенка прокуратура и Следственный комитет начали проверки. Обстоятельства выясняются.

24 июля сообщалось, что четырехлетний мальчик утонул в Ведлозере в Карелии. Семья из Мурманской области приехала на озеро на отдых с палатками.