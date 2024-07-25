Волгоградская область собрала с начала года 3 млн т зерна
Аграрии Волгоградской области с начала года собрали 3 млн т высококачественного зерна. Об этом 25 июля сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
«Волгоградская область перешла экватор: более 1,65 млн га обработано, собрано 3 млн т высококачественного зерна. По нашим погодным условиям это достойный результат», — цитирует сайт администрации области слова Бочарова на совещании.
Так, на конец июля в области обмолочено 72% всех площадей под зерновые культуры. Регион остается опорным в производстве высококлассного зерна, которое используется по всей стране, в том числе для производства хлеба.
Как отметили в администрации, общая площадь уборочных работ в 2024 году составляет порядка 3,3 млн га.
Ранее, 11 июля, директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России Александр Малов заявил, что Россия, по предварительным итогам сельхозсезона, который проходил с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года, заняла первое место в мире по экспорту пшеницы и ячменя.
5 июля торгпред РФ в Марокко Андрей Алексеев рассказал, что страна вновь стала закупать российскую сельскохозяйственную продукцию. По его словам, кратно увеличились поставки пшеницы и ячменя. Он связал это с многолетней засухой, мешающей местным аграриям выращивать зерновые культуры.