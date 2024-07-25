Три участка региональных дорог отремонтировали в Орехово-Зуевском округе

В Орехово-Зуевском округе Московской области завершили ремонт трех участков региональных дорог. Об этом пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры сообщает в четверг, 25 июля.

«Уложили 5 км покрытия на участке от деревни Тереньково до пересечения с трассой А-108 в районе деревни Новое. <…> А еще дорожники отремонтировали два участка протяженностью 12 км от деревни Гридино до остановки Юрятино и от деревни Абрамовка до села Ильинский Погост», — говорится в сообщении.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», первая дорога ведет к школам, амбулатории, почте, церкви, дому культуры. Остальные две обеспечивает проезд к Егорьевску, Воскресенску и Шатуре, железнодорожной станции «Ильинский Погост», больницам, ФАПу и другим важным объектам.

Сейчас в Орехово-Зуевском округе завершается ремонт улиц Пушкина и Красноармейская, которые относятся к дорогам местного значения. Также приведены в порядок семь участков дорог общей протяженностью 9 км. Всего же в текущем году планировалось отремонтировать девять участков муниципальных дорог.