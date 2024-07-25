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Ущерб от лесного пожара под Новороссийском оценят к лету 2025 года

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До лета 2025 года специалисты произведут полную оценку вреда, который нанес охраняемым видам растений лесной пожар в заказнике «Абраусский» под Новороссийском. Процесс оценки ущерба, причиненного охраняемой древесно-кустарниковой растительности в границах заказника, может начаться в октябре 2024 года. Это связано с сезонными особенностями большинства охраняемых краснокнижных растений и животных.

Как сообщает ИА KrasnodarMedia, по предварительным данным, животных, занесенных в Красные книги России и Краснодарского края, которые пострадали в результате пожара, пока не обнаружено.

По данным депутата Госдумы от региона Сергея Алтухова, пожар затронул реликтовые леса. Фактически это означает уничтожение уникальной экосистемы. Экологи считают, что частичное восстановление экосистемы, вероятно, займет более 100 лет. Полное восстановление невозможно. Урон, нанесенный окружающей среде, может исчисляться сотнями миллионов рублей.

Ранее, 14 июля, сообщалось, что в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае разгорелся лесной пожар. На территории Новороссийска был введен режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело по ст.261 УК РФ («Уничтожение/повреждение лесных насаждений»).

К вечеру того же дня пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик» и «Фрегат». По последним данным, два человека пострадали, только на турбазе «Романтик» было охвачено огнем более 50 построек. На следующий день авиация МЧС завершила работу по тушению лесного пожара под Новороссийском.

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