Челябинцу вынесли приговор за наезд на девочку-подростка на переходе

Суд в Челябинске вынес приговор 38-летнему автомобилисту, по вине которого 15-летнюю девочку поочередно сбили две машины. Об этом региональная прокуратура сообщает в своем Telegram-канале в четверг, 25 июля.

Наезд произошел днем 2 июля 2023 года на улице Энергетиков. Установлено, что водитель Mitsubishi Carisma врезался в Renault Duster, остановившийся перед «зеброй», чтобы пропустить пешеходов. От удара Renault продвинулся вперед и сбил 15-летнюю девочку. Затем на нее наехал и Mitsubishi, тоже выехавший на переход.

После случившегося водитель Mitsubishi убежал, бросив машину. Как потом он объяснил, в педали авто застрял сланец, он пытался его вытащить и потерял управление, а место происшествия покинул, потому что испугался.

Девочка-подросток в результате ДТП получила черепно-мозговую травму, переломы поясничных позвонков и костей таза. Она перенесла три операции, уточняет ИА «Ура.ру».

Вину в случившемся челябинец признал полностью. Суд признал его виновным по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места ДТП») и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с последующим лишением водительских прав на два с половиной года.

Кроме того, автомобилист должен выплатить 1,2 млн рублей компенсации потерпевшей стороне.

В сентябре прошлого года в Мурманской области пьяный водитель Great Wall выехал на обочину, сбил двигавшуюся навстречу 15-летнюю девочку, а затем скрылся с места ДТП. Девушку в бессознательном состоянии обнаружили проезжавшие мимо туристы, некоторое время она провела в коме. В феврале суд приговорил автомобилиста к пяти годам лишения свободы.