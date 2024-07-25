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Глава МИД Индонезии на полях АСЕАН попросила брошь как у Захаровой

Глава МИД Индонезии попросила Лаврова подарить ей брошь Захаровой
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Фото: Telegram/МИД РФ
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Глава МИД РФ Сергей Лавров во время переговоров на полях совещаний министров иностранных дел (СМИД) Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Лаосе услышал от своей индонезийской коллеги Ретно Марсуди, что ей очень понравилась брошь официального представителя ведомства Марии Захаровой. Как сообщает 25 июля ТАСС, Лавров тут же предложил Захаровой передать Марсуди понравившуюся брошь в соответствии с русским обычаем.

Однако украшение дипломата в виде большого цветка из черной атласной ткани и сердцевиной из камней оказалось пришито к ее блузке, поэтому открепить его не получилось. Лавров тут же сориентировался и пообещал прислать главе МИД Индонезии копию броши Захаровой, подобрав что-то похожее по возвращении в Москву.

Официальный представитель МИД РФ сообщила подробности истории в своем Telegram-канале.

«Брошь со мной. Я бы отдала, но она пришита. Как вернемся, подберем достойную и с огромным удовольствием и неизменным уважением отправим в Индонезию», — отметила дипломат.

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Ранее 25 июля Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях по линии АСЕАН. Борт главы российского МИДа приземлился в аэропорту Вьентьяна. В рамках визита министр иностранных дел РФ посетит совещания в столице Лаоса на уровне глав МИД в трех форматах: Россия — АСЕАН, Восточноазиатский саммит и Региональный форум АСЕАН по безопасности. Визит министра продлится до 27 июля.

До этого, 18 июля, Захарова анонсировала визит Лаврова на совещание АСЕАН в Лаос. Она подчеркнула, что Россия рассматривает АСЕАН в качестве одного из ключевых партнеров в контексте реализации инициативы президента РФ Владимира Путина о выстраивании новой архитектуры евразийской безопасности.

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