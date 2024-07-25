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Минтруд: выходные на День России продлятся четыре дня

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Выходные на День России в 2025 году продлятся четыре дня — с четверга по воскресенье, 12–15 июня. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минтруда РФ 25 июля.

Там рассказали, что в новогодние праздники россияне будут отдыхать с воскресенья по среду, с 29 декабря 2024 года до 8 января 2025 года. В мае будет восемь праздничных выходных дней: с четверга по воскресенье 1–4 мая и 8–11 мая. Помимо этого такие выходные установлены в субботу и воскресенье 22–23 февраля, 8–9 марта и с субботы по понедельник 2–4 ноября.

Правительство ежегодно утверждает перенос выходных дней, если они совпадают с праздниками. Эта мера позволяет использовать эти дни оптимально и увеличить длительность некоторых праздников.

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Ранее, 21 июля, сервис для планирования путешествий OneTwoTrip поделился с «Известиями» результатами своего исследования отельных и авиабронирований россиян на новогодние праздники. По направлениям поездок лидируют Таиланд (25,6%), Россия (25,3%) и Вьетнам (6,7%). В России самыми популярными городами стали Москва (16%), Сочи (14,8%) и Калининград (13,6%).

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