Пленный: ВСУ с помощью дрона пытались помешать своим военным сдаться

Украинский военнопленный Дмитрий Ромаев рассказал, как солдаты армии Украины нанесли удар по своим же с помощью беспилотника при попытке соотечественников сдаться. Кадры с ним 25 июля опубликовали в Минобороны РФ.

«Мы сидели в здании. Сверху «Баба Яга», тяжелый дрон, квадрокоптер нашего производства. <...> Он висел над нами, два сброса делал, то есть хоронил нас, потому что понимали, что мы уже недееспособная группа», — сказал он.

По словам Ромаева, он провел в укрытии около четырех часов, пока не услышал окрики российских военных, после чего принял решение сдаться в плен.

Он также рассказал, что при вербовке из мест лишения свободы им обещали условно-досрочное освобождение. После отправки на полигон в Харьковской области командиры сказали им, что после Волчанска Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершат поход на Белгород, где заключенным разрешат делать всё, что они захотят, в том числе грабить и заниматься насильственной деятельностью.

Когда их отправили на выполнение задачи, начался обстрел. Тогда Ромаев понял, что их целью было выявление огневых точек противника ценой своей жизни. Из-за подобного отношения большое количество заключенных сдается в плен, сказал военнопленный.

«Наши сказали, чтобы в плен не сдавались, что это хуже всего. По факту получается другое: сижу живой, целый, здоровый и невредимый», — заключил Ромаев.

24 июля первые семь женщин, отбывавших наказание в местах лишения свободы, подписали контракты с ВСУ. Они успешно прошли военно-врачебную комиссию, после чего получили согласие командиров воинских частей на прохождение службы. Всего изъявили желание вступить в ВСУ около 6,1 тыс. украинских осужденных, более 3,8 тыс. уже отправились на обучение.

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации. Закон об усилении мобилизации вступил в силу с 18 мая.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.