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Главы МИД РФ и Индонезии подписали план межмидовских консультаций

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Фото: ТАСС/Александр Бурмистров
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Индонезии Ретно Марсуди 25 июля на встрече в Вьентьяне подписали план межмидовских консультаций на 2024–2026 годы. Об этом 25 июля сообщили на сайте МИД РФ.

«Основное внимание было уделено практическим аспектам двустороннего сотрудничества, вопросам формирования архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и российско-индонезийского взаимодействия на площадке ООН», — говорится в сообщении.

На полях министерских мероприятий Лавров провел переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Лаоса Салемсаем Коммаситом. В беседе с «Известиями» глава МИД Лаоса рассказал о состоянии дипотношений между двумя странами.

«Между Россией и Лаосом очень долгая дружба, которая берет начало еще в 50–60-х годах прошлого столетия, когда Лаос боролся за свою независимость. Сегодня Россия продолжает поддерживать Лаос, ранее это был Советский Союз. Сегодня без России и тогда без СССР мы бы не смогли получить свой суверенитет и независимость. Поэтому выражаем огромную признательность России. Сегодня двусторонние отношения находятся на высоком уровне. В следующем году мы будет отмечать 70-летие наших дипломатических отношений», — рассказал Коммасит.

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Ранее в этот день глава российского дипведомства прибыл в Лаос, где с 25 по 27 июля посетит совещания в столице Лаоса на уровне глав МИД в трех форматах: Россия — АСЕАН, Восточноазиатский саммит и Региональный форум АСЕАН по безопасности.

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