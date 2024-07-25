Промоутер Хрюнов отметил превосходство бокса над шахматами по интеллекту

Бокс превосходит шахматы и нарды по интеллектуальной наполненности. Об этом заявил 25 июля спортивный менеджер Владимир Хрюнов в ходе пресс-конференции в преддверии Кубка губернатора в Вологодской области, который пройдет 25–26 июля.

«По интеллектуальной наполненности бокс превосходит, совершенно точно, нарды и шахматы. Это то, что может служить примером», — сказал он.

Хрюнов отметил, что первенство, которое пройдет в Вологодской области, станет хорошей возможностью демонстрации «умной силы». Он заверил, что организаторы и участники турнира приложат все силы, чтобы он запомнился зрителям надолго.

Также в пресс-конференции приняли участие олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин, профессиональный боксер-тяжеловес, претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBC) Кевин Джонсон, а также действующий обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC, абсолютный чемпион мира по кикбоксингу Алексей Папин.

Ранее, 13 июля, сообщалось, что российский боксер Муслим Гаджимагомедов одержал победу на международном турнире «Ночь чемпионов IBA» и стал чемпионом мира по версии WBA в подмосковном Серпухове. Гаджимагомедову противостоял чемпион мира из Китая Чжан Чжаосинь.