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Промоутер Хрюнов отметил превосходство бокса над шахматами по интеллекту

Промоутер Хрюнов: бокс по интеллектуальной наполненности превосходит шахматы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бокс превосходит шахматы и нарды по интеллектуальной наполненности. Об этом заявил 25 июля спортивный менеджер Владимир Хрюнов в ходе пресс-конференции в преддверии Кубка губернатора в Вологодской области, который пройдет 25–26 июля.

«По интеллектуальной наполненности бокс превосходит, совершенно точно, нарды и шахматы. Это то, что может служить примером», — сказал он.

Хрюнов отметил, что первенство, которое пройдет в Вологодской области, станет хорошей возможностью демонстрации «умной силы». Он заверил, что организаторы и участники турнира приложат все силы, чтобы он запомнился зрителям надолго.

Также в пресс-конференции приняли участие олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин, профессиональный боксер-тяжеловес, претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBC) Кевин Джонсон, а также действующий обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC, абсолютный чемпион мира по кикбоксингу Алексей Папин.

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