В вопросе украинского конфликта Германия принимает такие решения, которые не способствуют обострению отношений между Россией и Североатлантическим альянсом. Об этом в среду, 24 июля, заявил канцлер страны Олаф Шольц во время традиционной летней пресс-конференции, трансляцию которой вел YouTube-канал Phoenix.

«Все наши решения взвешены и принимаются таким образом, чтобы конфликт между РФ и Украиной не перерос в войну между Россией и НАТО», — сказал он.

Как отметил канцлер, Берлин продолжит поддержку Киева. Шольц также не исключил, что в следующей конференции по Украине примет участие Россия.

18 июля стало известно, что просьба президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, к западным странам по уничтожению российских ракет была отклонена канцлером Германии Олафом Шольцем. Канцлер отрицательно отнесся и к просьбе Зеленского полностью снять ограничения по ударам вглубь территорий России.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин заявил после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.