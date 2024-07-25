В липецких Желтых Песках отремонтируют улицу Космонавтов

В Липецке определили подрядчика, который займется ремонтом улицы Космонавтом в селе Желтые Пески. Об этом 25 июля сообщает GOROD48 со ссылкой на результаты соответствующего аукциона.

Работы пройдут на участке от дома № 2в по улице Космонавтов до пересечения с улицей Полевой. Ими займется ДСК «Инфинити Групп».

Стартовая цена торгов составляла 35,5 млн рублей, в них приняли участие пять потенциальных подрядчиков. «Инфинити Групп» получила контракт, снизив цену на 19%.

Протяженность ремонтируемого участка составляет 1,6 км. Завершить работы планируется к 1 октября 2024 года.

Ранее в июле сообщалось, что в Липецке определили подрядчика, который займется благоустройством Зеленого острова.