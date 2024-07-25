Суд в Москве арестовал вступившего в террористическую организацию мужчину

В Москве Тверской суд арестовал жителя столицы Петра Красько, обвиняемого в участии в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом. Об этом сообщается 25 июля на официальном портале судов общей юрисдикции города.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 208 УК РФ («Участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства, не предусмотренном законодательством данного государства»). Тверской суд избрал Красько меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, мужчина якобы опубликовал в Сети информацию о вступлении в «Легион «Свобода России» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Ранее, 1 апреля, в Ростовской области задержали мужчину, вступившего в террористическую организацию и заявившего, что он готов совершить теракт. В ходе следственных действий у жителя Новошахтинска Ростовской области изъяли средства связи. Их он использовал для контактов с представителем террористической организации. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в ней»).