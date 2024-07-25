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Захарова сообщила о неафишируемых контактах между РФ и США по Украине

Захарова: контакты экспертов России и США по Украине прошли в третьей стране
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Контакты экспертов России и США, которые подразумевают взаимодействие двух стран по ситуации на Украине, прошли в третьей стране. Об этом в четверг, 25 июля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Контакты «второго трека», под которыми подразумевается взаимодействие по линии экспертов-политологов и других представителей научно-академического сообщества, действительно имели место некоторое время тому назад. Они прошли в третьей стране», — говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Она также отметила, что МИД РФ получает информацию о содержании подобных «консультаций», хотя и считает их нецелесообразными на данном этапе военной операции из-за антироссийской предвзятости со стороны США и других недружественных государств.

Кроме того, по словам Захаровой, российский МИД подобные контакты в нынешней ситуации полезными не считает, но также не имеет право категорично ограничивать общение отечественных политологов с иностранными.

«Россия — свободная страна. Однако с точки зрения российских государственных интересов участие в таких мероприятиях добавленной стоимости, как правило, не имеет», — отметила дипломат.

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Ранее, 24 июля, Захарова, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, о возможных переговорах по мирному плану, сообщила о том, что у Москвы нет веры киевскому режиму. По словам дипломата, Россия не видит никаких реальных дел от Украины для урегулирования конфликта.

Россия со своей стороны неоднократно предлагала начать мирные переговоры по решению конфликта. Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что страна всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Чтобы реализовать это, Киев должен отказаться от стремления вступить в НАТО и вывести свои войска из регионов России.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

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