Прокуратура начала проверку после отравления девочки в спортлагере в Ленобласти
В Ленинградской области проводится проверка информации об отравлении школьницы в детском спортивном лагере «Следопыт». Об этом региональная прокуратура сообщает в своем Telegram-канале в четверг, 25 июля.
«По предварительной информации, 24 июля 2024 года в правоохранительные органы поступила информация об отравлении неустановленным токсическим веществом 14-летней девочки в лагере «Следопыт»», — говорится в сообщении.
По данным телеканала «78», девочка проглотила несколько таблеток и была госпитализирована. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.
Между тем прокуратура намерена проверить исполнение в лагере требований законодательства при организации детского отдыха. К процессу будут подключены специалисты контролирующий органов.
Сотрудники ведомств в ходе проверки изучат аспекты деятельности лагеря, в том числе условия проживания, медобслуживания и безопасности детей. Также они дадут оценку соответствию предоставляемых услуг требованиям.
25 июля генеральный директор ГБНОУ «Балтийский берег» Андрей Заикин рассказал «Известиям» о массовом отравлении в детском лагере «Солнечный» в Санкт-Петербурге. В результате пострадали 24 ребенка, их отправили домой.