Желание Североатлантического альянса расширить свою сферу влияния привело к тому, что архитектура безопасности, выстроенная между Россией и Европой, разрушена. Об этом в четверг, 25 июля, сообщил норвежский политолог Гленн Дизен в социальной сети X (бывш. Twitter).

«На протяжении десятилетий Россия стремилась развивать общеевропейскую архитектуру безопасности и интегрироваться с Западом. Стремление НАТО к гегемонии положило этому конец в 2014 году», — написал он в посте.

По словам эксперта, именно по этой причине Россия «переориентировала» свою экономику «на Восток». Амбиции НАТО «разозлили» Москву, добавил Дизен.

Ранее, 21 июля, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад готовится к военному конфликту с РФ быстрее, чем многим кажется. При этом на данный момент западные государства не готовы к прямому военному столкновению с Россией и могут воевать с РФ только через других, отметил сербский лидер.

Комментируя данное заявление, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на опасность, которую представляет для России продвижение военной инфраструктуры Североатлантического альянса к ее границам. По его словам, НАТО настроено конфронтационно.

16 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО мало той войны, которую альянс развязал против России руками незаконной власти в Киеве. По его словам, блок разрушил основные договоренности в сфере контроля над вооружениями, а США продолжают нагнетать конфронтацию.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Президент России Владимир Путин неоднократно повторял, что страна не собирается воевать с НАТО.