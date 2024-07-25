Три человека пострадали при съезде авто в кювет под Тобольском
Под Тобольском в Тюменской области автомобиль «Лада» под управлением водителя без прав съехал в кювет. Пострадали три человека, сообщает региональная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале в четверг, 25 июля.
Авария произошла накануне, 24 июля, на 215-м км автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. 21-летний водитель допустил съезд легковушки в кювет, в результате чего он сам и два его 18-летних пассажира — парень и девушка — получили травмы, пишет ИА «Ура.ру».
Известно, что пассажир был госпитализирован с переломом позвоночника. Информация о состоянии водителя и девушки не приводится.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства ДТП.
Ранее 25 июля в Госавтоинспекции МВД России сообщили «Известиям», что за прошедшие сутки на дорогах страны произошло 308 ДТП, в которых 38 человек погибли и 406 получили ранения.