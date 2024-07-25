Кафе закрыли после отравления посетителей в Минусинске

В Минусинске (Красноярский край) по решению суда закрыли на 90 суток кафе «Гиссар». Причина — отравление посетителей. Экстренные извещения о случаях подозрения на острую кишечную инфекцию поступили в региональное управление Роспотребнадзора. Всего пожаловались восемь заболевших, которые купили и съели шаурму в этом кафе.

В общественном заведении провели обследование персонала, взяли смывы с оборудования, отобрали пробы пищевых продуктов. В результате обнаружились многочисленные нарушения. Так, в кафе не оказалось сопроводительных документов, которые бы подтверждали качество и безопасность продукции мяса и колбасных изделий. На пищевой продукции не было маркировки, а регулярная влажная уборка производственных помещений не проводилась.

Всю пищевую продукцию, вес которой превысил 370 кг, сняли с реализации. В отношении владельца заведения возбудили административное дело. Суд после рассмотрения дела вынес решение о приостановке деятельности кафе на 90 суток, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Ранее, 22 июля, сообщалось, что в Роспотребнадзор обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, выяснили «Известия». Он попросил проверить производителей готовой еды. В обращении говорится, что за последнее время в СМИ неоднократно появлялись новости о массовом отравлении людей, будь то довольно популярные федеральные сервисы по доставке еды или кафе с шаурмой.