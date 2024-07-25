Более 1 т чая доставили из Китая в ЕАО

В ЕАО в смешанном пункте пропуска «Нижнеленинское» оформили первую партию чая из Китая. Общий вес черного и зеленого чая составил 1,2 т. Продукцию привезли из города Тунцзян в КНР.

Как сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на пресс-службу Хабаровской таможни, декларацию на товары подал в Дальневосточный ЦЭД местный предприниматель. Хабаровские таможенники за 15 минут проверили и выпустили товар, который в скором времени попадет на полки магазинов в ЕАО.

По словам начальника Хабаровской таможни Дмитрия Ковалева, перечень товаров, которые ввозят из Китая в Россию через смешанный пункт пропуска «Нижнеленинское», постепенно расширяется. С начала года через «Нижнеленинское» ввезли более 1 тыс. т овощей и фруктов и мебель. За аналогичный период 2023 года удалось ввезти всего 2,5 т.

Ранее, 23 июля, президент РФ Владимир Путин сообщил, что поставки энергоресурсов из России в Китай достигают рекордных объемов, Москва и Пекин работают над совершенствованием технологий добычи сырья. Путин отметил, что отношения между РФ и КНР динамично развиваются в русле стратегического взаимодействия. По его словам, одной из наиболее значимых составляющих всеобъемлющего партнерства двух стран является энергетическое сотрудничество. Оно за последнее время стало особенно продуктивным, добавил глава государства.