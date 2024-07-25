Названы районы Москвы с самым дорогим вторичным жильем

В июле 2024 года дороже всего 1 кв. м на вторичном рынке недвижимости Москвы стоит в районах Хамовники, Арбат, Пресненский, Якиманка и Дорогомилово. Это следует из данных платформы «Авито Недвижимость», с которыми ознакомились «Известия» 25 июля.

Эксперты отметили, что средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья в первые три недели текущего месяца составила 394 тыс. рублей. Это на 1,8% больше, чем в тот же период июня.

При этом самая дорогая недвижимость в пересчете на 1 кв. м находится в районах Хамовники (в среднем 913 тыс. рублей за 1 кв. м), Арбат (773 тыс. рублей), Пресненский (655 тыс. рублей), Якиманка (626 тыс. рублей) и Дорогомилово (611 тыс. рублей).

Объекты с наиболее высокой средней стоимостью объекта расположены также в центре города — районах Хамовники (178,5 млн рублей), Арбат (118,9 млн рублей), Якиманка (87,1 млн рублей), Пресненский (77,8 млн рублей) и Тверской (71,5 млн рублей).

Ранее, 24 июля, сообщалось, что в столице в продаже увеличилось число квартир бизнес-класса. Так, по итогам первого полугодия 2024 года объем нового предложения такой недвижимости на первичном рынке составил 2,1 млн кв. м. Это на 31% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, следует из данных Level Group.